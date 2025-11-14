  • Спортс
  • Гришин о 3:2 с ЦСКА: «Такие игры доставляют удовольствие. У «Нефтехимика» были разборы, ребята здорово среагировали, эта победа им в заслугу»
7

Гришин о 3:2 с ЦСКА: «Такие игры доставляют удовольствие. У «Нефтехимика» были разборы, ребята здорово среагировали, эта победа им в заслугу»

Игорь Гришин подвел итоги игры «Нефтехимика» с ЦСКА в КХЛ.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе «Нефтехимика» над ЦСКА (3:2) в домашнем матче FONBET КХЛ. 

– Считаю, получился очень зрелищный матч. Интересный для зрителей: быстрый, много атак, много моментов. Думаю, такие игры доставляют удовольствие. А той стороне, которая побеждает – вдвойне. Ну и зрители получили удовольствие от игры, думаю.

После последней игры мы разбирали какие‑то наши недостатки, ошибки. Здорово среагировали на эти разборы. Когда вышли, был настрой на исправление этих ошибок. На созидательные действия. В общем, многое получилось. Это игрокам идет в заслугу, и эта победа им в заслугу.

– Как оцените игру Душака и Жафярова после травм? И почему не играл Барулин?

– Состав у нас не резиновый же. Приходится выбирать. Мы ввели Решетникова, он вторую игру очень хорошо себя показывает. Тем более он еще и лимитчик. Наконец‑то дождались, когда Душак начнет играть. Мне лично его игра понравилась. Мне нравятся ребята, которые играют в хоккей, игровики. У него очень хорошие передачи, которые доходят до адресатов, сам он играет спокойно, не суетится, открывается, получает передачи обратно, действует надежно. Конечно, у всех бывают огрехи, но без этого никуда. Противник же тоже очень серьезный и сильный. Для первой игры – мне понравилось.

Что касается Жафярова, то он никогда не опускается ниже своего определенного уровня. Когда наберет форму, будет еще сильнее играть. В мелких моментах видно его мастерство: когда нужно сохранить шайбу, где‑то сыграть правильно в нужный момент, забрать шайбу у противника, вывести ее из зоны. Здесь проблем у него вообще не бывает. А когда наберет форму, у него будут еще сильнее атакующие действия.

– По тренерским запросам счет 1:1?

– Да. Сегодня наш Александр Васильевич Смирнов здорово сработал. Я так понимаю, это его инициатива была, так как это была дальняя зона. Было не видно мне, потому даже не думал об этом. Но от видеотренера последовало сообщение, что было нарушение правил. Мы взяли запрос. Молодец. Сейчас он придет и будем качать его, – сказал Игорь Гришин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
