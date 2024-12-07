Охотюк о 2:1 с «Торпедо»: «Солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем» 

Никита Охотюк оценил победу ЦСКА над «Торпедо» (2:1 Б).

«Такая же быстрая и равная игра, как и две предыдущие с «Торпедо». Игру специально не успокаивали, играли в свой хоккей.

Солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников, и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся.

Большое количество силовых приемов – это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу, не только в матче с «Торпедо », – сказал защитник ЦСКА .