Воробьев о 2:1 с «Торпедо»: «Голов было немного, но получился интересный хоккей. Хорошая буллитная серия, удача была на стороне ЦСКА»

Илья Воробьев высказался после матча против «Торпедо» (2:1 Б).

– Голов было немного, но получился интересный хоккей. Шайба довольно курьезная запрыгала в наши ворота.

Хорошая буллитная серия, оба вратаря хорошо сыграли. Удача сегодня была на нашей стороне.

– Малое количество голов огорчает?

– Когда мало пропускаешь, то это хорошо. А когда забиваешь мало, у нас четыре нереализованных выхода «в ноль» было – это неприятно.

– Овертайм прошел спокойно из-за недостатка свежести?

– Из-за того, что немалую часть времени мы играли 4 на 4.

– Согласны ли вы с тем, что у «Торпедо» одно из самых лучших меньшинств?

– Соглашусь, но у нас вроде тоже ничего, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.