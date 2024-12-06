Воробьев о 2:1 с «Торпедо»: «Голов было немного, но получился интересный хоккей. Хорошая буллитная серия, удача была на стороне ЦСКА»
Илья Воробьев высказался после матча против «Торпедо» (2:1 Б).
– Голов было немного, но получился интересный хоккей. Шайба довольно курьезная запрыгала в наши ворота.
Хорошая буллитная серия, оба вратаря хорошо сыграли. Удача сегодня была на нашей стороне.
– Малое количество голов огорчает?
– Когда мало пропускаешь, то это хорошо. А когда забиваешь мало, у нас четыре нереализованных выхода «в ноль» было – это неприятно.
– Овертайм прошел спокойно из-за недостатка свежести?
– Из-за того, что немалую часть времени мы играли 4 на 4.
– Согласны ли вы с тем, что у «Торпедо» одно из самых лучших меньшинств?
– Соглашусь, но у нас вроде тоже ничего, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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