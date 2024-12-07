Терещенко про незрелищную игру «Локомотива»: «А надо что, забивать 6 и пропускать 5? Хаоса быть не должно. Они играют в правильный хоккей»
«У «Локомотива» очень системная команда. Незрелищный хоккей? Послушайте, у команды есть результат. Это главное.
Единственное, с «Динамо» ярославцы очень мало бросали. Но в первом периоде команда играла здорово. И практически всегда команда бросает больше тридцати раз. Она активна на чужой половине, она лезет на чужие ворота.
Вот многие говорят про незрелищную игру. А надо что, забивать 6 и пропускать 5? Лучше забить три, а не пропустив ни одного. Так что мне немного непонятна формулировка про незрелищный хоккей.
В хоккее не должно быть хаоса – это профессиональный спорт. Тут на результат влияет очень много тонкостей. «Локомотив» эти тонкости знает.
Не согласен, что «Локомотив» играет в прагматичный хоккей. Он играет в правильный хоккей», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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