  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко про незрелищную игру «Локомотива»: «А надо что, забивать 6 и пропускать 5? Хаоса быть не должно. Они играют в правильный хоккей»
4

Терещенко про незрелищную игру «Локомотива»: «А надо что, забивать 6 и пропускать 5? Хаоса быть не должно. Они играют в правильный хоккей»

Алексей Терещенко оценил выступление «Локомотива».

«У «Локомотива» очень системная команда. Незрелищный хоккей? Послушайте, у команды есть результат. Это главное.

Единственное, с «Динамо» ярославцы очень мало бросали. Но в первом периоде команда играла здорово. И практически всегда команда бросает больше тридцати раз. Она активна на чужой половине, она лезет на чужие ворота.

Вот многие говорят про незрелищную игру. А надо что, забивать 6 и пропускать 5? Лучше забить три, а не пропустив ни одного. Так что мне немного непонятна формулировка про незрелищный хоккей.

В хоккее не должно быть хаоса – это профессиональный спорт. Тут на результат влияет очень много тонкостей. «Локомотив» эти тонкости знает.

Не согласен, что «Локомотив» играет в прагматичный хоккей. Он играет в правильный хоккей», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoАлексей Терещенко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ильенко об уходе из «Локомотива»: «Обида была только в первые дни. В итоге сложилось как нельзя лучше. Мне все очень нравится в «Динамо»
вчера, 17:18
«Локомотив» подписал пробный контракт с Николаевым. 23-летний форвард провел 4 сезона в Северной Америке
4вчера, 12:46
Никулин о том, что «Локомотив» играет в «незрелищный» хоккей: «Можно посмотреть на место в таблице и время в атаке»
564 декабря, 17:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)
4 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Торонто», «Рейнджерс» играют с «Питтсбургом», «Миннесота» против «Анахайма»
8718 минут назадLive
Депутат Журова: «Гашек политизирует, спорт должен быть вне политики. Пора сделать ему замечание и напомнить почитать Олимпийскую хартию»
9вчера, 21:37
«Рейнджерс» обменяли Трубу в «Анахайм» на Вааканайнена и драфт-пик
54вчера, 20:59
Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Хотелось бы усилить позицию нападающего, желательно праворуким центром. Работа ведется, не хотим допускать ошибок»
вчера, 20:12
Труба перейдет в «Анахайм». «Рейнджерс» получат Вааканайнена и драфт-пик (Пьер ЛеБрюн)
50вчера, 19:59
Трубу не выставили на драфт отказов. «Анахайм» ведет переговоры с «Рейнджерс», «Коламбус» выбыл из борьбы за игрока (Пьер ЛеБрюн)
18вчера, 19:35
КХЛ. ЦСКА обыграл «Торпедо», «Витязь» проиграл «Ак Барсу», «Салават» победил «Сибирь»
278вчера, 19:08
«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Витязь». Команда Гатиятулина выиграла 4-й матч подряд и идет 3-й на Востоке
6вчера, 18:59
Фетисов о Гашеке: «Он живет за счет денег, заработанных в России. Ему платили как большому спортсмену, а он превратился в дешевого политика. «Спартаку» нужно выставить ему финансовые требования»
25вчера, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 5:3 с «Сочи»: «Каждый игрок сделал свою работу. Хороший 4-й гол забили – характерный, с мясом. Разговаривать после матча, что что-то не получилось – удел слабых»
вчера, 21:47
Зубов о 3:5 от «Куньлуня»: «Безобразное большинство, «Сочи» безответственно относится к моментам, где можно решать исход матча. Нам не хватает нацеленности, злости в завершении»
вчера, 21:24
Козырев о 5:3 с «Барысом»: «Концовка получилась нервозная. Мы дали сопернику почувствовать игру, были ненужные удаления»
вчера, 21:17
«Каролина» поместила Брендана Лемье на безусловный драфт отказов. Форвард попросил клуб расторгнуть контракт
1вчера, 20:51
Труба отказался от запрета на обмен ради перехода в «Анахайм» (Фрэнк Серавалли)
1вчера, 20:35
Ларионов об 1:2 от ЦСКА: «Заработанное очко – позитивный момент. Мы должны воспринимать этот матч как задел, который даст нам большее. Игра получилась качественной, ребят не в чем упрекнуть»
2вчера, 20:24
Воробьев о 2:1 с «Торпедо»: «Голов было немного, но получился интересный хоккей. Хорошая буллитная серия, удача была на стороне ЦСКА»
вчера, 19:50
ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. Команда Воробьева идет 4-й на Западе
4вчера, 19:19
Рид Буше о 6:0 с «Сочи»: «Увольнение главного тренера – звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед»
3вчера, 18:51
Вадим Епанчинцев: «В Новосибирске потрясающие болельщики. Когда весь стадион поет гимн, хочется самому надеть коньки и выйти на лед»
вчера, 18:39