Вадим Епанчинцев: «В Новосибирске потрясающие болельщики. Когда весь стадион поет гимн, хочется самому надеть коньки и выйти на лед»
Вадим Епанчинцев высказался о болельщиках в Новосибирске.
Сегодня «Сибирь» в гостевом матче проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3.
– Роман Ротенберг недавно заявил, что Новосибирск его любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы.
– В Новосибирске потрясающие болельщики. Думаю, что, когда весь стадион поет гимн, хочется самому надеть коньки и выйти на лед.
Все команды научились играть дома, на выезде. Уфа здорово играла последние игры, мы на этом делали акцент. Обидное поражение.
– Если посмотреть на статистику, то «Сибирь» во многом уступала «Салавату».
– У нас были хорошие моменты. Мы мало бросаем – это наша болезнь. Но самый важный момент – это дисциплина, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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