Вадим Епанчинцев: «В Новосибирске потрясающие болельщики. Когда весь стадион поет гимн, хочется самому надеть коньки и выйти на лед»

Вадим Епанчинцев высказался о болельщиках в Новосибирске.

Сегодня «Сибирь» в гостевом матче проиграла «Салавату Юлаеву » со счетом 1:3.

– Роман Ротенберг недавно заявил, что Новосибирск его любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы.

– В Новосибирске потрясающие болельщики. Думаю, что, когда весь стадион поет гимн, хочется самому надеть коньки и выйти на лед.

Все команды научились играть дома, на выезде. Уфа здорово играла последние игры, мы на этом делали акцент. Обидное поражение.

– Если посмотреть на статистику, то «Сибирь» во многом уступала «Салавату».

– У нас были хорошие моменты. Мы мало бросаем – это наша болезнь. Но самый важный момент – это дисциплина, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .