Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Макдэвид – 2-й, Райнхарт – 3-й, Айкел – 4-й
Кирилл Капризов стал главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:
1. Кирилл Капризов («Миннесота»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Сэм Райнхарт («Флорида»)
4. Джек Айкел («Вегас»)
5. Коннор Хеллибак («Виннипег»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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