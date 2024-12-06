Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Макдэвид – 2-й, Райнхарт – 3-й, Айкел – 4-й

Кирилл Капризов стал главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом: 1. Кирилл Капризов («Миннесота») 2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 3. Сэм Райнхарт («Флорида») 4. Джек Айкел («Вегас») 5. Коннор Хеллибак («Виннипег»).