«Сент-Луис» набрал очки в каждом из первых 5 матчей при Монтгомери. В истории «Блюз» такое достижение есть только у Хичкока
«Сент-Луис» набрал очки во всех пяти матчах Джима Монтгомери во главе клуба.
В игре регулярного чемпионата НХЛ «Блюз» в овертайме победили «Калгари» со счетом 4:3.
С момента назначения Монтгомери главным тренером команда потерпела лишь одно поражение – 2:3 от «Филадельфии» в дополнительное время.
Единственным специалистом в истории клуба, набиравшим очки в каждом из первых пяти матчей, является Кен Хичкок в сезоне-2011/12.
«Сент-Луис» идет на десятом месте в Западной конференции, набрав 28 баллов за 27 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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