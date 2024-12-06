«Сент-Луис» набрал очки в каждом из первых 5 матчей при Монтгомери. В истории «Блюз» такое достижение есть только у Хичкока

«Сент-Луис» набрал очки во всех пяти матчах Джима Монтгомери во главе клуба.

В игре регулярного чемпионата НХЛ «Блюз» в овертайме победили «Калгари» со счетом 4:3.

С момента назначения Монтгомери главным тренером команда потерпела лишь одно поражение – 2:3 от «Филадельфии» в дополнительное время.

Единственным специалистом в истории клуба, набиравшим очки в каждом из первых пяти матчей, является Кен Хичкок в сезоне-2011/12.

«Сент-Луис » идет на десятом месте в Западной конференции, набрав 28 баллов за 27 игр.