Тарасов пропустил 6 шайб от «Эдмонтона», отразив 31 бросок из 37. Поражение – 5-е подряд
Даниил Тарасов пропустил 6 шайб от «Эдмонтона», отразив 31 бросок из 37.
Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (3:6).
Поражение стало для 25-летнего россиянина 5-м подряд.
В 9 играх в текущем сезоне у Тарасова 3 победы и 6 поражений при 85,8% сэйвов и коэффициенте надежности 4,26.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости