Тарасов пропустил 6 шайб от «Эдмонтона», отразив 31 бросок из 37. Поражение – 5-е подряд

Даниил Тарасов пропустил 6 шайб от «Эдмонтона», отразив 31 бросок из 37.

Вратарь «Коламбуса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (3:6).

Поражение стало для 25-летнего россиянина 5-м подряд.

В 9 играх в текущем сезоне у Тарасова 3 победы и 6 поражений при 85,8% сэйвов и коэффициенте надежности 4,26.