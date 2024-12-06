Форвард СКА Глотов о 2:4 с «Динамо»: «При 2:2 не смогли дожать соперника. Будем улучшать игру»
Василий Глотов оценил поражение СКА от московского «Динамо» (2:4).
«В моменте, когда было 2:2, нужно было дожимать соперника, не смогли это сделать. Будем улучшать нашу игру», – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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