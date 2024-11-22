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Фетисов о работе тренером: «Было несколько предложений в НХЛ, но Путин позвал возглавить российский спорт. Нельзя было не согласиться»

Вячеслав Фетисов рассказал, почему не стал профессиональным тренером.

«К сожалению или к радости, меня в свое время уговорили руководители «Нью-Джерси», что я должен попробовать себя тренером, спасибо им, я познал хоккей через пару месяцев после завершения карьеры как управленец, менеджер.

Я работал в самой крутой организации 24 часа в сутки, овладевал психологией. Одно из главных преимуществ тренера – знать, что и когда сказать. Это мне сильно помогло в дальнейшей жизни, когда работал руководителем российского спорта.

Я влюбился в эту профессию, но потом Владимир Владимирович позвал меня возглавить российский спорт. Я ему сказал – у меня несколько предложений возглавить команду, стать первым европейцем-тренером в НХЛ. Но нельзя было не согласиться с предложением. Удалось многое сделать, в том числе и для российского хоккея. 

Но сейчас тренерская профессия – 24-часовой рабочий день, я уже не понимаю, как это смогу сам сделать, так что стать тренером – было бы неправильным решением. Профессионально работать – скорее всего нет, но я с удовольствием даю мастер-классы.

А так мне есть чем заниматься, я депутат Госдумы, возглавляю крупную природоохранную организацию», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник клубов НХЛ Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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