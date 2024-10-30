Вячеслав Фетисов: «Квадроберы – ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям – должно быть запрещено»

Вячеслав Фетисов считает, что квадробинг должен быть запрещен в России.

Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

«Пока эту тему [в Госдуме РФ] не обсуждали. Поступит – рассмотрим. Квадроберы – это ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям.

Все, что является противоестественным, должно быть запрещено», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Депутат Милонов: «Талисманы наших хоккейных, футбольных команд – это квадробинг, правильный образец. С этими квадроберами носятся, будто это какая-то важная для страны ситуация»

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены