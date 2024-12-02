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Дмитрий Песков: «Спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований, РФ только на пути создания такой системы»

Дмитрий Песков заявил, что спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований.

«Спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований, РФ только на пути создания такой системы», – сказал пресс-секретарь президента России. 

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение Игр дружбы откладывается до особого решения президента. 

Вопрос о возможных альтернативах Играм дружбы Песков посоветовал адресовать в Министерство спорта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoДмитрий Песков
Р-Спорт
Игры дружбы
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