Губерниев о переносе Игр дружбы: «Решение президента абсолютно здравое, мы – часть олимпийской семьи и твердо намерены вернуться»

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Путина отложить проведение Игр дружбы.

«Знак в этом может быть только один – Россия является твердым членом основного состава олимпийской семьи. И мы намерены вернуться. Может быть, даже в ближайшее время.

Соревнования в любом случае мы должны проводить, но поскольку в отличие от Игр БРИКС МОК крайне негативно относился к Играм дружбы, мне кажется абсолютно правильным и дальновидным договариваться об олимпийской поляне. Это подтверждают и слова Дегтярева.

Решение президента абсолютно здравое, мы – часть олимпийской семьи и твердо намерены вернуться. Пусть пока без флага и гимна, но опять же весь мир знает про то, откуда все эти замечательные спортсмены», – сказал Губерниев .

Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения