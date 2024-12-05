Андрей Назаров поделился мнением относительно восстановления Александра Овечкина.

«Очень рад, что Александр Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции . Значит, организм уже позволяет Саше немного поработать. Главное, не торопиться и залечить травму. Не спешить, восстановиться на 100%.

Все мы очень ждем Сашу и его заброшенных шайб, болеем за него. Но очень важно избежать рецидива и последствий повреждения. Думаю, что до Нового года мы увидим Овечкина в матче НХЛ .

Все мы живем в непростое время, но благодаря грамотному руководству нашей страной у наших недругов поиграть в хорошего и плохого полицейского не получилось.

Поэтому мы видим, что к нам прилетел голубь мира: наш давний знакомый Такер Карлсон, который объективно освещает мировые события. С нетерпением ждем нового интервью.

Мы все понимаем, что у нас свой путь и своя дорога, которую мы обязательно пройдем. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.