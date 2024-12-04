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  • Вадим Бердников: «Овечкин показывает свои бомбардирские качества, и это в 39 лет. В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки или близко подберется»
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Вадим Бердников: «Овечкин показывает свои бомбардирские качества, и это в 39 лет. В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки или близко подберется»

Вадим Бердников оценил игру Александра Овечкина в этом сезоне.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. В понедельник форвард приступил к занятиям на льду. 

– Травма Александра Овечкина расстраивает?

– Конечно, жалко, что он сейчас травмировался. Только такой хороший ход набрал, вопреки всем летним рассуждениям. Помните, тогда говорили, что он не готов к сезону, что у него лишний вес и так далее. Но в итоге Овечкин показывает свои бомбардирские качества, и это в 39 лет. Если бы не травмировался, то думаю, что дальше бы продолжал забивать. Он до сих пор идет в лидерах НХЛ по забитым голам.

– Эпизод с его травмой – это несчастный случай, на ваш взгляд?

– Нелепо так получилось. Игрок въехал сбоку, несчастный случай – сто процентов. Не было никакого умысла, обычный игровой эпизод.

– После травмы Овечкин сможет играть в том же темпе?

– Посмотрим, конечно. Всегда пауза выбивает из ритма. Но когда играет вся команда, то будет легко вернуться в свой темп. Сейчас недостающее звено в лице Овечкина не мешает «Кэпиталз» продолжать выигрывать.

Вернувшись, он только усилит команду, и, думаю, продолжит забивать. Я думаю, что он в этом сезоне побьет рекорд Гретцки или близко подберется. Впереди еще большая часть чемпионата, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoУэйн Гретцки
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logoВадим Бердников
logoАлександр Овечкин
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