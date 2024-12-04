Зубов о 0:6: «Совершенно беззубая игра «Сочи», перелеты даются нам тяжело. «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше, кажется»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Авангардом» (0:6).

«Совершенно беззубая игра. Тяжело, видимо, даются нам эти перелеты. Сегодня ни эмоций, ни сил, даже выделить некого. Опаздывали везде на шаг, на два, а с такой командой мастеровитой тяжело в таком состоянии.

У нас еще одна игра в поездке, будем готовиться. Конечно, победы всегда подпитывают, а у нас было два обидных поражения на Дальнем Востоке. Немного ребята расплавились сегодня», – сказал Зубов .

Также главный тренер «Сочи » ответил на вопрос, изменилась ли игра «Авангарда » после увольнения Сергея Звягина.

«Во втором периоде пропустили быстрый гол сразу. Наш опытный игрок проехал мимо шайбы на пятачке – соперник такое не прощает. Это ребят подкосило, омичи добавили, а мы не нашли сил противостоять им.

В третьем периоде попросили ребят биться до конца, но удаления всегда ломают игру. Можно было в шайбу сыграть вместо того, чтобы бить в спину, безобидная ситуация. Но так сложилась игра.

Мне показалось, что «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», – сказал Зубов.