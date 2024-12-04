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  • Зубов о 0:6: «Совершенно беззубая игра «Сочи», перелеты даются нам тяжело. «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше, кажется»
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Зубов о 0:6: «Совершенно беззубая игра «Сочи», перелеты даются нам тяжело. «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше, кажется»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Авангардом» (0:6).

«Совершенно беззубая игра. Тяжело, видимо, даются нам эти перелеты. Сегодня ни эмоций, ни сил, даже выделить некого. Опаздывали везде на шаг, на два, а с такой командой мастеровитой тяжело в таком состоянии.

У нас еще одна игра в поездке, будем готовиться. Конечно, победы всегда подпитывают, а у нас было два обидных поражения на Дальнем Востоке. Немного ребята расплавились сегодня», – сказал Зубов.

Также главный тренер «Сочи» ответил на вопрос, изменилась ли игра «Авангарда» после увольнения Сергея Звягина.

«Во втором периоде пропустили быстрый гол сразу. Наш опытный игрок проехал мимо шайбы на пятачке – соперник такое не прощает. Это ребят подкосило, омичи добавили, а мы не нашли сил противостоять им.

В третьем периоде попросили ребят биться до конца, но удаления всегда ломают игру. Можно было в шайбу сыграть вместо того, чтобы бить в спину, безобидная ситуация. Но так сложилась игра.

Мне показалось, что «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», – сказал Зубов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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