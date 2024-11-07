Зубов о 5:2 со СКА: «Настрой предрешил все. У «Сочи» средний возраст – 23 года, ребята молодые, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность»
«Рады, что получили два очка. Грозный соперник, топовая команда. Настрой предрешил все. Был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми.
Предыдущие две игры неплохо провели, создавали моменты. В какие-то моменты доминировали, но реализация хромала. Не было специального настроя на вратаря соперников. Уделяли внимание своей обороне и обороне вратаря.
Есть видео, есть игра, специальные программы. Год от года все меняется. Готовимся день ото дня.
Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры против принципиальных соперников, он будет играть.
У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
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