Зубов о 5:2 со СКА: «Настрой предрешил все. У «Сочи» средний возраст – 23 года, ребята молодые, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность»

Сергей Зубов высказался после матча против СКА (5:2).

«Рады, что получили два очка. Грозный соперник, топовая команда. Настрой предрешил все. Был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми.

Предыдущие две игры неплохо провели, создавали моменты. В какие-то моменты доминировали, но реализация хромала. Не было специального настроя на вратаря соперников. Уделяли внимание своей обороне и обороне вратаря.

Есть видео, есть игра, специальные программы. Год от года все меняется. Готовимся день ото дня.

Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры против принципиальных соперников, он будет играть.

У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .