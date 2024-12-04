«Авангард» одержал крупнейшую победу в сезоне – над «Сочи» (6:0) в первом матче после ухода Звягина
«Авангард» одержал крупнейшую победу в сезоне.
Омский клуб разгромил «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – 6:0.
Это была первая игра «Авангарда» после ухода Сергея Звягина из клуба. Командой руководил Андрей Подконицки.
Омичи занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 32 игр. 7 декабря «Авангард» примет «Автомобилист».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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