Терещенко об «Авангарде»: «Звягина нужно было либо увольнять в начале сезона, либо же оставить до конца. Может, у клуба что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли»
Алексей Терещенко высказался об уходе Сергея Звягина из «Авангарда».
Сергей Звягин провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после назначения Ги Буше – против «Автомобилиста» (2:4) и «Северстали» (2:4).
3 декабря было объявлено, что соглашение со Звягиным расторгнуто.
«Я считаю, что «Авангарду» нужно было либо увольнять Звягина в начале сезона, либо же оставить его до конца, верить ему и всячески помогать. К тому же руководство клуба уже начало делать обмены игроков по согласованию с тренерским штабом.
Посмотрим, может быть, у «Авангарда» что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли», – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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