Терещенко об «Авангарде»: «Звягина нужно было либо увольнять в начале сезона, либо же оставить до конца. Может, у клуба что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли»

Алексей Терещенко высказался об уходе Сергея Звягина из «Авангарда».

Сергей Звягин провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после назначения Ги Буше – против «Автомобилиста» (2:4) и «Северстали» (2:4).

3 декабря было объявлено , что соглашение со Звягиным расторгнуто.

«Я считаю, что «Авангарду» нужно было либо увольнять Звягина в начале сезона, либо же оставить его до конца, верить ему и всячески помогать. К тому же руководство клуба уже начало делать обмены игроков по согласованию с тренерским штабом.

Посмотрим, может быть, у «Авангарда» что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли», – сказал трехкратный чемпион мира.