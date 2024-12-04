Квартальнов о 0:4 от «Адмирала»: «Пустота и беззубость в атаке. Не во вратаре дело, а в наших форвардах. «Динамо» проиграло в страсти, в характере»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении минского «Динамо» от «Адмирала».

Белорусский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:4.

«Ноль голов, тяжело. Знаете, много раз уже говорил в этом сезоне, что вратарь… Да не во вратаре, а в нас дело. Я не могу сказать, что было что-то неимоверное. Пустота была у нас. Наплыв, напор небольшой на ворота. Где-то можно было проявить чуть больше мастерства.

В нас дело, в наших форвардах, наверное. Не проявили мастерства. Пустота и беззубость в атаке к этому привели. Пропустили первый гол… Думаю, что в страсти, в характере мы где-то проиграли. Мастерства не хватило, поэтому не забили.

Могу сказать, что вратарь соперника здорово сыграл. Конечно, он сыграл здорово! Но мы очень слабо сыграли. Бросать ему в живот эти шайбы… Лучше, может, подержать шайбу, чтобы какой-то другой бросок сделать. Было большинство «пять на четыре», пару штанг, в первом периоде что-то. Но не могу сказать, что были прям моменты… Наш вратарь пару сэйвов интересных сделал. Вратарь соперника, понятно, делал какие-то сэйвы, но не то чтобы сумасшедшие.

«Адмирал » здорово играл под своими воротами, на характере, ловили шайбы на себя, помогали вратарю, это факт. Мы это все проговаривали, нужно было учитывать эти вещи. У нас достаточно ребят, которые могут с таким справляться», – сказал главный тренер «Динамо ».