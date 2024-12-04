Мирошниченко сделал передачу против «Сан-Хосе», но сыграл меньше всех – 8:32. Форвард «Вашингтона» набрал 4 очка в 6 матчах сезона

Иван Мирошниченко набрал четвертое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (1:2).

При этом хоккеист провел наименьшее количество игрового времени в команде – 8:32 (1:37 – в большинстве).

В этом сезоне Иван Мирошниченко набрал 4 (1+3) балла за результативность при полезности «плюс 1» в 6 матчах чемпионата.