«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в овертайме, но набрал очки в 5-м матче подряд. Команда Карбери лидирует на Востоке
«Вашингтон» набрал очки в пятом матче подряд в НХЛ.
Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В овертайме «Вашингтон» пропустил в меньшинстве – отличился форвард «Шаркс» Вильям Эклунд.
Несмотря на поражение, «Кэпиталс» набрали очки в пятом матче подряд. Прежде у «столичных» было четыре победы кряду.
«Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции, имея в активе 36 баллов в 25 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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