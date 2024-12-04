«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в овертайме, но набрал очки в 5-м матче подряд. Команда Карбери лидирует на Востоке

«Вашингтон» набрал очки в пятом матче подряд в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Сан-Хосе » (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

В овертайме «Вашингтон » пропустил в меньшинстве – отличился форвард «Шаркс» Вильям Эклунд.

Несмотря на поражение, «Кэпиталс» набрали очки в пятом матче подряд. Прежде у «столичных» было четыре победы кряду.

«Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции, имея в активе 36 баллов в 25 матчах.