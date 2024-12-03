  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин о Кузнецове: «Удивляло, когда говорили, что ему надо время на адаптацию к КХЛ. Ягр, Дацюк приезжали, никто не ждал полгода, что они будут забивать»
7

Баландин о Кузнецове: «Удивляло, когда говорили, что ему надо время на адаптацию к КХЛ. Ягр, Дацюк приезжали, никто не ждал полгода, что они будут забивать»

Андрей Баландин высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

Он объяснил, почему вратари научились отбивать медленный буллит Кузнецова. 

«Все к этому шло, вратари тоже анализируют. Они сделали выводы и поняли, как ловить такой буллит.

Вообще меня очень удивляло, когда говорили, что Жене Кузнецову надо было время, чтобы адаптироваться к КХЛ. А сколько времени нужно для мастера? Нисколько! Он должен приезжать и сразу же играть.

Вот Яромир Ягр или Павел Дацюк приезжали, и никто не ждал полгода, что они будут забивать. Когда Паша уже не мог играть, он честно об этом сказал.

А сейчас Кузнецов начал набирать очки, но в основном против команд, которые не попадают в зону плей-офф», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
Андрей Баландин
logoКХЛ
logoЯромир Ягр
logoПавел Дацюк
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о Нечасе: «Мощный игрок в физическом и техническом плане. Ему дали больше свободы, и он расцвел»
29 ноября, 21:45
Кузнецов о Мичкове: «Если на него повышают голос, Матвей должен научиться проглатывать это и возвращаться с улыбкой»
829 ноября, 19:20
Кузнецов о «Вашингтоне»: «Очень хорошая защита, вратари превосходны – с таким фундаментом можно строить атакующий хоккей. Карбери доверяет игрокам и знает, как донести детали»
1329 ноября, 12:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Авангард» может обменять Коледова в «Ак Барс» на Юдина
42 секунды назад
Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах – 29. По очкам он второй
16 минут назад
Шараканов интересен клубам НХЛ. Защитника могут выбрать на драфте-2025 (Артур Хайруллин)
26 минут назад
17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала
1334 минуты назад
Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
1044 минуты назад
КХЛ. «Амур» принимает «Локомотив», «Авангард» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Барыса»
40сегодня, 10:00Live
Коннор Макдэвид: «Я хочу победить. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры»
4сегодня, 09:59
«Авангард» хочет расстаться с вратарем Бердиным. Он еще не играл за команду из-за травмы («Чемпионат»)
12сегодня, 09:51
Коледов и ассистент капитана Игумнов могут покинуть «Авангард»
21сегодня, 09:16
Никита Гребенкин: «Ты играешь в НХЛ – не останавливайся, не расслабляйся. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес»
7сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об «Авангарде»: «Звягина нужно было либо увольнять в начале сезона, либо же оставить до конца. Может, у клуба что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли»
3сегодня, 10:18
Василий Подколзин: «Макдэвид – лучший хоккеист всех времен. Когда его поздравляли с 1000-м очком, подумал: буду внукам рассказывать, что играл с таким мастером»
2сегодня, 09:39
Дмитрий Орлов: «Вашингтон» – одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает – чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить»
сегодня, 09:29
Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Игра «Вашингтона» очень разочаровала – есть проблемы со стабильностью. Вернулись домой, и вот так играли во 2-м и 3-м периодах»
3сегодня, 08:38
Мэттью Ткачак преодолел отметку в 600 очков в НХЛ, набрав 2+2 с «Питтсбургом». У форварда «Флориды» 602 балла в 611 матчах
2сегодня, 07:59
Мирошниченко сделал передачу против «Сан-Хосе», но сыграл меньше всех – 8:32. Форвард «Вашингтона» набрал 4 очка в 6 матчах сезона
13сегодня, 07:35
Защитник «Ванкувера» Гронек пропустит 8 недель из-за травмы. Он набрал 9 очков при «плюс 14» в 21 матче сезона
сегодня, 06:35
Марченко о КХЛ: «Восток больше старается хитрить, а Запад более четкий, заточенный на физике. Разделение на сильные и слабые ушло – раньше было больше проходных матчей»
5сегодня, 05:31
«Спартак» ищет варианты обмена Рыбара. Вратарь провел 11 матчей в сезоне КХЛ
3сегодня, 05:16
Задоров против «Детройта»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 6 минут штрафа, 4 силовых приема и 18:20 на льду
4сегодня, 04:58