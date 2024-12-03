Баландин о Кузнецове: «Удивляло, когда говорили, что ему надо время на адаптацию к КХЛ. Ягр, Дацюк приезжали, никто не ждал полгода, что они будут забивать»

Андрей Баландин высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

Он объяснил, почему вратари научились отбивать медленный буллит Кузнецова.

«Все к этому шло, вратари тоже анализируют. Они сделали выводы и поняли, как ловить такой буллит.

Вообще меня очень удивляло, когда говорили, что Жене Кузнецову надо было время, чтобы адаптироваться к КХЛ . А сколько времени нужно для мастера? Нисколько! Он должен приезжать и сразу же играть.

Вот Яромир Ягр или Павел Дацюк приезжали, и никто не ждал полгода, что они будут забивать. Когда Паша уже не мог играть, он честно об этом сказал.

А сейчас Кузнецов начал набирать очки, но в основном против команд, которые не попадают в зону плей-офф», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин .