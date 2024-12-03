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  • Вратарь СКА Заврагин получит 2 млн рублей, если завершит регулярку с 92,5% отраженных бросков или будет пропускать менее 2,5 шайб за матч (Артур Хайруллин)
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Вратарь СКА Заврагин получит 2 млн рублей, если завершит регулярку с 92,5% отраженных бросков или будет пропускать менее 2,5 шайб за матч (Артур Хайруллин)

Вратарь СКА Егор Заврагин может получить 2 млн рублей бонусов.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Интересный пункт есть в контракте вратаря СКА Егора Заврагина.

Если процент отраженных бросков по итогам регулярки составит 92,5 и выше или он будет пропускать менее 2,5 шайб за матч, Заврагин получит дополнительно 2 миллиона рублей.

Его оклад – 700 тысяч в месяц», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне вратарь провел 19 матчей, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надежности 2,29.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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