Вратарь СКА Заврагин получит 2 млн рублей, если завершит регулярку с 92,5% отраженных бросков или будет пропускать менее 2,5 шайб за матч (Артур Хайруллин)
Вратарь СКА Егор Заврагин может получить 2 млн рублей бонусов.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Интересный пункт есть в контракте вратаря СКА Егора Заврагина.
Если процент отраженных бросков по итогам регулярки составит 92,5 и выше или он будет пропускать менее 2,5 шайб за матч, Заврагин получит дополнительно 2 миллиона рублей.
Его оклад – 700 тысяч в месяц», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне вратарь провел 19 матчей, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надежности 2,29.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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