Вратарь СКА Заврагин получит 2 млн рублей, если завершит регулярку с 92,5% отраженных бросков или будет пропускать менее 2,5 шайб за матч (Артур Хайруллин)

Вратарь СКА Егор Заврагин может получить 2 млн рублей бонусов.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Интересный пункт есть в контракте вратаря СКА Егора Заврагина .

Если процент отраженных бросков по итогам регулярки составит 92,5 и выше или он будет пропускать менее 2,5 шайб за матч, Заврагин получит дополнительно 2 миллиона рублей.

Его оклад – 700 тысяч в месяц», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне вратарь провел 19 матчей, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надежности 2,29.