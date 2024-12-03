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  • Подколзин о том, что Ротенберг сравнивал его с Макдэвидом: «Повесил Роман Борисыч на меня груз. Не люблю, когда хвалят. Чувствую себя неловко. Вот так же и было после этих слов»
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Подколзин о том, что Ротенберг сравнивал его с Макдэвидом: «Повесил Роман Борисыч на меня груз. Не люблю, когда хвалят. Чувствую себя неловко. Вот так же и было после этих слов»

Василий Подколзин высказался о сравнении с Коннором Макдэвидом.

Нападающий «Эдмонтона» забил в трех матчах подряд в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 8 (3+5) очков в 24 матчах чемпионата.

– Про лучших игроков мира: ты поблагодарил тренера Криса Кноблауха, что поставил тебя в тройку к Леону Драйзайтлю. А как так случилось? Ведь ты начинал в третьих-четвёртых звеньях, да и вообще после обмена все считали, что тебе уготована максимум участь ролевика?

– Мне тренер сразу сказал: начнешь в четвертом звене, но вижу, что ты можешь играть с топ-игроками. Может быть, ситуация так подвернулась: меня на одну игру поставили с Леоном.

Не могу сказать, что у нас прямо пошло, но, может быть, ему подошел такой игрок, как я, который шайбы выгрызает, момент ему может создать за счет этого или время ему немножко в чужой зоне выиграть.

Наверное, дело в этом. Пока получается, но у меня нет такого, что вот, мол, я теперь с Драйзайтлем играю. Все знают, как в НХЛ все быстро меняется.

– Но в моменте-то все равно звучит.

– Да-да. Скажи кто-нибудь в Подольске Васе Подколзину, что он будет играть в одном звене с Макдэвидом и Драйзайтлем и набирать очки, я бы не то что у виска пальцем покрутил, а сказал бы: «Ага, давай, пока».

– А сейчас что говорят в Подольске?

– Больше подкалывают мои друзья хоккейные – Саня Алексеев, Миша Мальцев.

Когда Макдэвид забил с моей передачи, Алексеев пишет в наш чат: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Не отпускают они меня по той теме (смеется).

– Тебя самого не напрягало, что та цитата Романа Ротенберга стала хитовой и постоянно вспоминается в медиа по поводу и без?

– Повесил Роман Борисыч, конечно, на меня этот груз (смеется). Но сам всегда с юмором относился к той истории.

Просто сравнение же действительно громкое, а я не люблю, когда наперед какие-то выдаются авансы. Сперва надо сделать. Даже вчера вот мы заходим здесь в Вегасе в раздевалку, и на листе с запросами от медиа вижу 92-й номер. Думаю: «Блин, что вот я скажу?»

– И что спрашивали?

–  Вот как раз про три шайбы подряд.

А я категорически не люблю, когда меня хвалят. Чувствую себя неловко. Вот так же и было после слов Романа Борисовича. Ну что поделать?

– Ждать новых Макдэвидов в СКА.

– Хах. Надеюсь, они там подрастают, – сказал Василий Подколзин.

Роман Ротенберг: «Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoВасилий Подколзин
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoЧемпионат.com
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
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