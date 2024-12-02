Сапего может покинуть СКА. Защитнику ищут новый клуб («СЭ»)

Сергей Сапего может покинуть СКА.

Защитник не играет с 30 октября.

По информации «Спорт-Экспресса», Сапего ищут новый клуб.

В нынешнем сезоне он провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал 3 передачи.

Срок соглашения Сергея Сапего со СКА рассчитан до 2028 года.