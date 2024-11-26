Крикунов о Кубке Первого канала: «Если бы не СКА, мы бы не увидели в деле Кузнецова и других звезд КХЛ. 90% людей у нас смотрят сборную, а не клубный хоккей»

Владимир Крикунов высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«Да, уже видел состав, который опубликовала ФХР. Почему столько игроков СКА? Мне кажется это логичным.

Все-таки стоит признать, клубы не так охотно будут отпускать игроков, потому что раньше Евротур был для просмотра кандидатов в сборную, а сейчас мы не готовимся к чемпионатам мира.

И хорошо, что турнир проводится в Санкт-Петербурге и костяк будет состоять из местных любимцев. Это логично и правильно.

Если бы не СКА, мы бы не увидели в деле Кузнецова, Плотникова, Никишина и многих других звезд КХЛ.

А так они соберут огромный стадион, да и по телевизору люди с удовольствием посмотрят. Все-таки 90% людей у нас смотрят сборную, а не клубный хоккей.

И Кубок Первого канала – напоминание нашим гражданам, что наша сборная жива, играет и побеждает.

И скоро вернется на чемпионаты мира, чтобы побеждать и там», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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