Братт вошел в топ-5 бомбардиров НХЛ после 1+3 против «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 35 очков в 28 матчах сезона
Йеспер Братт набрал четыре очка в матче против «Рейнджерс».
Нападающий «Нью-Джерси» забил гол и сделал три результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Дэвилс» выиграли 5:1.
В этом сезоне шведский форвард набрал 35 (12+23) очков при полезности плюс 5 в 28 матчах регулярки.
После этого Йеспер Братт вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ, уступая Нэтану Маккиннону, Джеку Айкелу (оба 36 очков), а также Мартину Нечасу (37) и Кириллу Капризову (38).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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