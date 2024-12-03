Братт вошел в топ-5 бомбардиров НХЛ после 1+3 против «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 35 очков в 28 матчах сезона

Йеспер Братт набрал четыре очка в матче против «Рейнджерс».

Нападающий «Нью-Джерси » забил гол и сделал три результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ , в котором «Дэвилс» выиграли 5:1.

В этом сезоне шведский форвард набрал 35 (12+23) очков при полезности плюс 5 в 28 матчах регулярки.

После этого Йеспер Братт вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ, уступая Нэтану Маккиннону, Джеку Айкелу (оба 36 очков), а также Мартину Нечасу (37) и Кириллу Капризову (38).