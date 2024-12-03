Квартальнов о большинстве в игре с «Сибирью»: «Шипачев давал Анасу неплохие передачи, надо было бить сразу. Если неудобно тебе, то неудобно и вратарю»

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Сибири» (5:4).

– Мы довольны победой. Сегодня забили пять голов, но не получилось сдержать соперника, когда играли пять на шесть. Нам нужно не проседать в конце.

За что боялись, то и не получилось выполнить. Но мы забили на одну шайбу больше – парни молодцы, начали непростое турне.

– Есть чему поучиться у большинства «Сибири»?

– Мне кажется, что тут не зазорно учиться. В «Сибири» ребята делают хорошие вещи. Если какие-то вещи мы говорим ребятам и они делают их хорошо, то обращаем внимание на это.

– Каких деталей вам не хватало, чтобы прибавить в большинстве?

– Гола. Анасу Шипачев давал пару раз неплохие передачи, надо было просто бить сразу. Но Сэм принял такое решение. Иногда нужно на себя брать ответственность. Если неудобно тебе, то неудобно и вратарю – есть такая пословица.

– У Шипачева девятая передача в последних пяти матчах. Вы поняли от чего зависит результативность Вадима?

– Про него не надо много говорить. Где-то, может быть, партнеры должны были ему помочь. Сейчас мы им довольны. У нас было много большинства, но не забили, все было рядом. Может быть, не хватило страсти. Возможно, нам не хватило игровой практики, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .