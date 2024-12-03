Квартальнов о большинстве в игре с «Сибирью»: «Шипачев давал Анасу неплохие передачи, надо было бить сразу. Если неудобно тебе, то неудобно и вратарю»
– Мы довольны победой. Сегодня забили пять голов, но не получилось сдержать соперника, когда играли пять на шесть. Нам нужно не проседать в конце.
За что боялись, то и не получилось выполнить. Но мы забили на одну шайбу больше – парни молодцы, начали непростое турне.
– Есть чему поучиться у большинства «Сибири»?
– Мне кажется, что тут не зазорно учиться. В «Сибири» ребята делают хорошие вещи. Если какие-то вещи мы говорим ребятам и они делают их хорошо, то обращаем внимание на это.
– Каких деталей вам не хватало, чтобы прибавить в большинстве?
– Гола. Анасу Шипачев давал пару раз неплохие передачи, надо было просто бить сразу. Но Сэм принял такое решение. Иногда нужно на себя брать ответственность. Если неудобно тебе, то неудобно и вратарю – есть такая пословица.
– У Шипачева девятая передача в последних пяти матчах. Вы поняли от чего зависит результативность Вадима?
– Про него не надо много говорить. Где-то, может быть, партнеры должны были ему помочь. Сейчас мы им довольны. У нас было много большинства, но не забили, все было рядом. Может быть, не хватило страсти. Возможно, нам не хватило игровой практики, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
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