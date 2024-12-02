Кожевников об НХЛ: «Лига стала быстрой и молодой, убрали мелкий фол – все бегут, челночат. В КХЛ темп не самый высокий, можно играть на классе, как Шипачев. Он показывает во многом советский хоккей»

Александр Кожевников считает, что ветеранам комфортнее в КХЛ, чем в НХЛ.

– Малкину и Кросби в этом сезоне очень тяжело, «Питтсбург» валится. Почему?

– Я думаю, что у Малкина в запасе еще есть хорошие матчи, как и у Кросби . Им по силам в очередной раз поднять свой клуб. В любом случае нужно уважать ветеранов.

А вообще НХЛ стала очень быстрой и очень молодой лигой. Там начисто убрали мелкий фол, все бегут, челночат, очень много хоккея в стиле «туда – сюда». Конечно, Европа в новом веке здорово оживила эту лигу.

Поэтому ветеранам тяжело. Это у нас в КХЛ много мелкого фола, из-за чего темп не самый высокий, можно сыграть на классе. Как тот же Шипачев, который в Минске переживает уже не вторую, а третью молодость, штампует матчи с тремя и четырьмя очками, ведет за собой, как настоящий капитан.

Вообще всегда с удовольствием смотрю трансляции из Минска. Переполненный 15-тысячник, великолепные, культурные болельщики, улыбки, атмсофера, как в СССР, когда все болели не «против», а «за». И Шипачев, который показывает во многом советский хоккей, регулярно выдает свои представления и бьет очередные рекорды.

Минск и Квартальнов – молодцы, сделали с Шипачевым сильный ход. Последите за «Динамо»! – сказал двукратный олимпийский чемпион.