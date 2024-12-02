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  • Козлов о 4:1 с «Трактором»: «Мы неплохо играли в обороне, держали удар. Много сил было потрачено в отборе шайбы. Очень важная победа»
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Козлов о 4:1 с «Трактором»: «Мы неплохо играли в обороне, держали удар. Много сил было потрачено в отборе шайбы. Очень важная победа»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Трактора» (4:1).

– Непростой матч, мы играли против хорошей габаритной команды. Много сил было потрачено в отборе шайбы, но нужно отдать должное ребятам.

Мы неплохо играли в обороне и держали удар. Очень важная победа дома перед нашими болельщиками.

– За последние несколько матчей пропустили лишь две шайбы. В чем прибавила оборона команды?

– Ребята играют самоотверженно. Мы знали, что челябинцы много играют через защитников в атаке, они много лезут на пятак, поэтому просили следить за этим.

– Чем этот «Трактор» отличается от «Трактор» Заварухина, которому уступили в плей-офф?

– Там был другой состав, другой стиль игры. Команда стала более габаритной и более мобильной.

– Это была практически битва за первое место Восточной конференции. 2:0 уже на 10-й минуте, было вполне неожиданно. Как это восприняли?

– Ничего, это была всего лишь 10-я минута. Впереди было еще 50 минут.

Влад Ефремов забивает в двух матчах подряд, до этого не мог отличиться. За счет чего подтянулись нижние звенья?

– Ребята подтянулись в уверенности, стали больше брать на себя и играть под воротами.

Джош Ливо хорош, несмотря на недавнюю травму. Насколько он играет по заданию и творит сам?

– Он опытный парень, выигрывал кубки. Он знает, как и в каких ситуациях нужно действовать.

У нас есть определенные правила, когда мы играем без шайбы или в обороне, а в атаке он творит, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoТрактор
logoВиктор Козлов
logoВладислав Ефремов
logoДжош Ливо
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