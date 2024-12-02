Гендиректор ФХР: «ИИХФ отстранила Россию по соображениям безопасности. Это решение не дает нам возможности его оспорить»

Дмитрий Курбатов высказался об отстранении России от международных турниров.

– Пловцы едут на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. Насколько хоккеисты далеки от возвращения на международную арену?

– У нас в хоккее, к сожалению, такая ситуация, что ИИХФ отстранила нас по соображениям безопасности. Это решение не дает нам возможности его оспорить.

Если бы мы были отстранены как россияне, то это другая история. Но в ИИХФ заявляют, что пока идут боевые действия, участие сборных России и Беларуси невозможно, потому что «мы не можем обеспечить безопасность участников соревнований».

Кроме того, ФХР по‑прежнему находится с ИИХФ в стадии судебного процесса. И дело здесь не решится только нейтральным статусом, как с пловцами. Нам никто даже не предлагает вернуться на международную арену на каких бы то ни было условиях.

– Когда у вас назначен суд с ИИХФ?

– Изначально дату поставили на февраль 2025 года, потом попросили перенести на весну.

– Кроме того, ИИХФ по-прежнему судится с ЦСКА и Иваном Федотовым?

– Да, идут параллельные процессы. ФХР участвует в «деле ЦСКА» как третья сторона.

Но это отдельный кейс. Данными вопросами занимаются профессиональные юристы, – заявил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.