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Гендиректор ФХР: «ИИХФ отстранила Россию по соображениям безопасности. Это решение не дает нам возможности его оспорить»

Дмитрий Курбатов высказался об отстранении России от международных турниров.

– Пловцы едут на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. Насколько хоккеисты далеки от возвращения на международную арену?

– У нас в хоккее, к сожалению, такая ситуация, что ИИХФ отстранила нас по соображениям безопасности. Это решение не дает нам возможности его оспорить.

Если бы мы были отстранены как россияне, то это другая история. Но в ИИХФ заявляют, что пока идут боевые действия, участие сборных России и Беларуси невозможно, потому что «мы не можем обеспечить безопасность участников соревнований».

Кроме того, ФХР по‑прежнему находится с ИИХФ в стадии судебного процесса. И дело здесь не решится только нейтральным статусом, как с пловцами. Нам никто даже не предлагает вернуться на международную арену на каких бы то ни было условиях.

– Когда у вас назначен суд с ИИХФ?

– Изначально дату поставили на февраль 2025 года, потом попросили перенести на весну.

– Кроме того, ИИХФ по-прежнему судится с ЦСКА и Иваном Федотовым?

– Да, идут параллельные процессы. ФХР участвует в «деле ЦСКА» как третья сторона.

Но это отдельный кейс. Данными вопросами занимаются профессиональные юристы, – заявил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoФХР
logoСборная Беларуси по хоккею
logoИван Федотов
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
Дмитрий Курбатов
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
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