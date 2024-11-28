Георгиев вышел на 6-е место по победам среди вратарей в истории «Колорадо» и «Квебека»
Вратарь Александр Георгиев вышел на 6-е место по победам в истории «Колорадо».
Голкипер «Эвеланш» отразил 18 из 19 бросков в матче НХЛ против «Вегаса» (2:1 Б).
Эта победа стала для Александра Георгиева 85-й в составе «Колорадо».
Он превзошел достижение Стефана Фисе и вышел на чистое 6-е место по победам среди вратарей в истории «Колорадо» и «Квебека».
5-е место занимает Давид Эбишер (89), 4-е – Петер Будай (101), 3-е – Дэн Бушар (107), 2-е – Семен Варламов (183). Рекордсмен – Патрик Руа (262).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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