Голдобин сыграет с «Автомобилистом». Сообщалось, что «Спартак» может обменять форварда
Николай Голдобин сыграет в матче «Спартака» против «Автомобилиста».
Ранее сообщалось, что красно-белые планируют обменять 29-летнего нападающего. Голдобин пропустил матч с «Салаватом» (1:5).
В нынешнем сезоне 29-летний Голдобин набрал 23 (7+16) очка в 29 матчах при полезности «плюс 5». В прошлой регулярке на его счету было 78 (37+41) баллов за результативность в 67 играх.
Агент Голдобина о возможном обмене игрока: «Дыма без огня не бывает»
Голдобин о пропуске игры с «Салаватом»: «Не переживайте, получил небольшой отдых. Уже переезжаем в Екатеринбург, буду готовиться к матчу с «Автомобилистом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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