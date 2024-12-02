Голдобин сыграет с «Автомобилистом». Сообщалось, что «Спартак» может обменять форварда

Николай Голдобин сыграет в матче «Спартака» против «Автомобилиста».

Ранее сообщалось , что красно-белые планируют обменять 29-летнего нападающего. Голдобин пропустил матч с «Салаватом» (1:5).

В нынешнем сезоне 29-летний Голдобин набрал 23 (7+16) очка в 29 матчах при полезности «плюс 5». В прошлой регулярке на его счету было 78 (37+41) баллов за результативность в 67 играх.

Агент Голдобина о возможном обмене игрока: «Дыма без огня не бывает»

Голдобин о пропуске игры с «Салаватом»: «Не переживайте, получил небольшой отдых. Уже переезжаем в Екатеринбург, буду готовиться к матчу с «Автомобилистом»