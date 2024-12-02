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  • Костюченок о 2:1 с «Сочи»: «Доволен «Амуром», ребята играли друг за друга, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Болельщики давно заслуживали такую победу»
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Костюченок о 2:1 с «Сочи»: «Доволен «Амуром», ребята играли друг за друга, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Болельщики давно заслуживали такую победу»

Виктор Костюченок прокомментировал победу «Амура» над «Сочи».

Хабаровчане на своем льду выиграли со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ

«Ключевой момент матча – то, что ребята играли друг за друга, за вратаря, за того, кто удалился. Хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Молодцы. Хорошо сработала наша бригада видеотренеров, которые вовремя подсказали.

Сегодня была коллективная командная победа. Отдельно хочу поздравить наших болельщиков, они давно заслуживали такую победу, это был наш шестой полевой игрок.

Дебютная игра Шаймарданова в воротах? Молодец, так и надо продолжать. Ребята в обороне в третьем периоде играли короткими сменами, зато не устали. Молодцы, они физически готовы. Посмотрим, что с получившим травму Рыловым, пока ничего неизвестно.

Я сегодня доволен каждым игроком. Кто сыграл больше, кто меньше, но я доволен всей командой. У нас есть проблема в последних играх – много пропускаем. Вот, ищем хорошие сочетания в защите, – сказал и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАмур
logoДамир Шаймарданов
logoКХЛ
logoЯков Рылов
logoВиктор Костюченок
logoСочи
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