Черных о Шевченко: «Нет такого, что «Амур» хочет его обменять. Вдруг Дмитрий, как Гальченюк, начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?»

Агент Дмитрия Шевченко заявил, что «Амур» не планирует обменивать форварда.

Ранее сообщалось , что хабаровский клуб ищет варианты обмена 28-летнего нападающего.

В 16 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Шевченко отметился 4 результативными передачами.

«Нет такого, что «Амур » ищет Шевченко новый клуб и хочет его обменять. Мы недавно разговаривали с представителями Хабаровска. Не было такого, чтобы мне позвонил генеральный менеджер и сказал: «Все, меняй».

Так что люди, которые распространяют такую информацию, выдают желаемое за действительное. Во-первых, Дмитрий только вышел после травмы. Во-вторых, после того, как «Амур» возглавил Виктор Костюченок , там не голевая засуха, а в команде уже начали забивать.

Дмитрий не успел себя проявить, ему еще надо набрать форму. И дальше будем смотреть. Вдруг Дмитрий, как Алекс Гальченюк , начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?» – сказал агент Александр Черных .

«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются