Черных о Шевченко: «Нет такого, что «Амур» хочет его обменять. Вдруг Дмитрий, как Гальченюк, начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?»
Ранее сообщалось, что хабаровский клуб ищет варианты обмена 28-летнего нападающего.
В 16 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Шевченко отметился 4 результативными передачами.
«Нет такого, что «Амур» ищет Шевченко новый клуб и хочет его обменять. Мы недавно разговаривали с представителями Хабаровска. Не было такого, чтобы мне позвонил генеральный менеджер и сказал: «Все, меняй».
Так что люди, которые распространяют такую информацию, выдают желаемое за действительное. Во-первых, Дмитрий только вышел после травмы. Во-вторых, после того, как «Амур» возглавил Виктор Костюченок, там не голевая засуха, а в команде уже начали забивать.
Дмитрий не успел себя проявить, ему еще надо набрать форму. И дальше будем смотреть. Вдруг Дмитрий, как Алекс Гальченюк, начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?» – сказал агент Александр Черных.
«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий