«Амур» готов обменять форварда Шевченко c зарплатой 50 млн рублей и 0+4 в 16 играх в этом сезоне (Metaratings)

«Амур» готов обменять форварда Дмитрия Шевченко.

Хабаровский клуб ищет варианты обмена игрока, как сообщает Metaratings.

Контракт 28-летнего центрального нападающего действует до завершения сезона-2025/26. Сообщалось , что его зарплата составляет 50 миллионов рублей за сезон.

В текущем сезоне у Шевченко 4 (0+4) очка в 16 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при показателе полезности «минус 4».

В прошлом сезоне Шевченко провел 66 матчей за «тигров» в регулярке и набрал 33 (16+17) балла, став вторым снайпером команды.