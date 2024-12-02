«Амур» готов обменять форварда Шевченко c зарплатой 50 млн рублей и 0+4 в 16 играх в этом сезоне (Metaratings)
«Амур» готов обменять форварда Дмитрия Шевченко.
Хабаровский клуб ищет варианты обмена игрока, как сообщает Metaratings.
Контракт 28-летнего центрального нападающего действует до завершения сезона-2025/26. Сообщалось, что его зарплата составляет 50 миллионов рублей за сезон.
В текущем сезоне у Шевченко 4 (0+4) очка в 16 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при показателе полезности «минус 4».
В прошлом сезоне Шевченко провел 66 матчей за «тигров» в регулярке и набрал 33 (16+17) балла, став вторым снайпером команды.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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