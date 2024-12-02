Мостовой о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Поборется за звание лучшего, точно финиширует в пятерке. «Миннесота» сейчас на подъеме»

Александр Мостовой оценил результативность Кирилла Капризова в этом сезоне НХЛ.

27-летний форвард «Миннесоты» набрал 38 (15+23) очков в 23 матчах и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров.

«Слежу за всеми нашими – и за Капризовым, конечно, в том числе. Он и в прошлом сезоне неплохо себя показывал, и до этого. Другое дело, что «Миннесота » выступала не совсем удачно.

А сейчас и команда на подъеме, и Капризов с первых матчей сразу о себе заявил. Не сомневаюсь, что он продолжит в том же духе.

До конца сезона будет бороться за звание лучшего бомбардира, точно финиширует в пятерке лучших в НХЛ », – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.