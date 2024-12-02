Мостовой о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Поборется за звание лучшего, точно финиширует в пятерке. «Миннесота» сейчас на подъеме»
Александр Мостовой оценил результативность Кирилла Капризова в этом сезоне НХЛ.
27-летний форвард «Миннесоты» набрал 38 (15+23) очков в 23 матчах и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров.
«Слежу за всеми нашими – и за Капризовым, конечно, в том числе. Он и в прошлом сезоне неплохо себя показывал, и до этого. Другое дело, что «Миннесота» выступала не совсем удачно.
А сейчас и команда на подъеме, и Капризов с первых матчей сразу о себе заявил. Не сомневаюсь, что он продолжит в том же духе.
До конца сезона будет бороться за звание лучшего бомбардира, точно финиширует в пятерке лучших в НХЛ», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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