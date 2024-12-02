Рыбин о «Вашингтоне»: «Нужно будет учиться играть без Овечкина – через 2-4 года. Хоккеиста такого масштаба в ближайшем будущем вряд ли удастся найти»

Максим Рыбин высказался об игре «Вашингтона» без Александра Овечкина.

На прошлой неделе стало известно, что российский форвард «Кэпиталс» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Вашингтон » на данный момент занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 24 матчах.

«Легко «Вашингтону» все дается. Неплохо играют, вратари стали подтаскивать. В прошлом сезоне им очень трудно приходилось. А сейчас игра им дается, защитники помогают, нападающие возвращаются. Рано или поздно этой команде нужно будет учиться играть без Овечкина .

Пусть 2-4 года у них есть, но потом так не будет. По масштабу такого игрока в ближайшей перспективе вряд ли удастся найти. Строить команду нужно уже сейчас», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.