Плющев об Овечкине : «Сколько очков набрал «Вашингтон» с Александром на льду? С ним было бы в разы лучше и сильнее»
Владимир Плющев оценил игру «Вашингтона» без Александра Овечкина.
На прошлой неделе стало известно, что российский форвард «Кэпиталс» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Напомните, сколько команда очков набрала, когда Александр был на льду? Конечно, потеря одного бойца в целом не очень сказывается на результате, хотя ясно, что в сложные моменты Овечкина может не хватить. Пока они идут неплохо.
Потеря Овечкина всегда ощущается, потому что ломаются какие-то связи, наигранные моменты. Здесь дело в том, что коллектив держит свой хороший темп, но могу сказать, что с Александром было бы, наверное, в разы лучше и сильнее.
Без него «Вашингтон» не набрал бы столько очков», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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