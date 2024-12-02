Кинэн ответил Величкину на обвинения в злоупотреблении алкоголем: «Очень разочарован его словами. Геннадию надо было кого-то обвинить. Рашников потом и его уволил, но не знаю, за что»
– Совсем недавно бывший генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин дал интервью, в котором объяснил ваше увольнение во втором сезоне тем, что вы постоянно употребляли алкогольные напитки, гораздо меньше уделяли времени работе и вообще вели себя непрофессионально.
Что можете ответить на это? Для меня лично это звучит немного странно.
– Я очень разочарован тем, что он это сказал. Я хорошо помню Геннадия. Это очень эмоциональный парень. Когда что-то шло не так, ему надо было обвинить кого-то, вот, я думаю, он и обвинил меня.
На второй год работы у нас в команде было много травм. Поэтому мы начали проигрывать. У нас была задача победить через сезон, и, как вы знаете, это произошло, так что, думаю, мы бы выполнили требования.
Знаю, что потом господин Рашников уволил и Величкина, но я не знаю, за что, – сказал Кинэн.
Канадский специалист выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в сезоне-2013/14.
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