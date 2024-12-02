Тренер «Чикаго» про 1+1 Бедарда в игре с «Коламбусом» при «минус 4»: «Он больше похож на себя в последних играх. Но мы должны быть лучше в плане защиты – и Коннор тоже»

Тренер «Чикаго» высказался об игре Коннора Бедарда.

19-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:6), завершив игру с полезностью «минус 4».

В последних 3 играх на счету форварда «Блэкхокс» 4 (2+2) балла. В целом по сезону – 19 (5+14) очков в 24 играх при полезности «минус 9».

«Он больше похож на себя в последних играх. Но в плане защиты мы должны быть лучше – и Коннор тоже.

Не должно быть такого, чтобы в его смены на один наш гол соперник отвечал двумя. Это касается всех в команде», – сказал Люк Ричардсон.

Помните Бедарда? Кажется, у него первый кризис в «Чикаго»