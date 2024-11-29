Помните Бедарда? Кажется, у него первый кризис в «Чикаго»

Провал года.

Прошлым летом «Блэкхокс» сорвали большой куш: Коннор Бедард, первый номер драфта, который не просто первый номер, а, как говорили, парень из облака Великих – Кросби, Макдэвид и все такое.

В дебютном сезоне к Бедарду присматривались. «Чикаго» подобрал пару ветеранов (Фолиньо и Перри – не спрашивайте, чем закончилось), чтобы Коннор-2 набирался опыта, и ни на что вроде бы не претендовал.

Получалось не без вспышек. Коннор эпизодами смотрелся Тем Самым, опытные игроки местами поддавали газку – и «Чикаго» выглядел вот ровно как и должна команда его состояния.

Среди прочего, Холл слился из-за травмы – и не помешал Бедарду взять «Колдера» (если вы забыли, в связке с Тэйлором мимо приза просвистели и Макдэвид, и Джек Хьюз).

Летом-2024 клуб оценил этот промежуточный мини-успех как фундамент для чего-то большего и вложился в это что-то большее. Пришла большая группа игроков – опытных, но ветеранами назовешь далеко не каждого. Да, Броди 34 года, Маруну и Мартинесу страшно сказать сколько, но кроме них в этом пакете были Бертуцци, Терявяйнен и Михеев – игроки «Нам вот только что исполнилось 30 лет, подавайте нам места в топ-6, мы будем ваш «Чикаго» поближе к зоне плей-офф подтаскивать».

Шутки шутками, но формально клуб рассчитывал именно на это: закрепить (не самые очевидные) успехи первого сезона Бедарда в НХЛ и задать команде более осязаемые задачи.

Получилось? Не то слово.

То слово – точнее, слова: над городом разверзлись хляби небесные и «Блэкхокс» смыло в какую-то грязную канаву. Вместе с ветеранами, амбициями и, что самое страшное, Бедардом.

Полтора месяца хоккея – а команда ровно там же, где была и в прошлом году: на дне и по очкам, и по xG при 5-на-5.

Но это не было бы проблемой, если бы заявленные цели были реализованы хотя бы в структуре состава. Нет – «Блэкхокс» не просто всех запутали, но и запутались сами, и сейчас их состав представляет из себя какую-то барахолку. Бедлам. Кашу.

Кто там в первом звене? Кто во втором? Что вообще из себя представляет топ-6?

Все призванные ветераны – кроме Маруна, который играет по уникальной, разработанной Кори Перри методике стоячего хоккея – выглядят так, будто приехали в отпуск. Будто это не НХЛ, а летний турнир 3-на-3. Будто они перед сезоном поняли, что потолок клуба – 25-е место, и выкладываются соответственно.

У Терявяйнена в 22 матчах 11 очков – лучший результат из всей группы.

И это внешнее впечатление не только про мотивацию самих игроков. Очень похоже, что в «Чикаго» не имели технического плана на то, куда расставят всех и как распределят функционал. Поэтому случился Хаос – и этот хаос поглотил всех, даже более-менее интересных игроков.

Но это все ладно, это не страшно и не так значимо – «Чикаго» находится в самом низу, падать было некуда, катастрофы не случилось. С определенного ракурса это может быть и не провал, а просто неудачная попытка такого электрошока.

И тут важно помнить – Бедард начал второй сезон в НХЛ. Это не очень важно для нас с вами, но для «Чикаго» и его траектории – принципиальный сюжет. Потому что кроме Коннора организация набрала целый пул молодых игроков, и надо бы поскорее разобраться, кто на что способен и с кем идти дальше.

В этом окружении – спорном и, я бы сказал, демотивирующем – потерялись все. И самое главное – кажется, потерялся Бедард. Не то чтобы он разочаровывает, но... посмотрите на состав «Чикаго». Где там игрок, у которого Коннор мог бы что-то подсмотреть? Который мог бы поделиться с Коннором мудростью? Который мог бы встать с ним в связку и дать команде что-то большее?

Такого игрока в «Чикаго» нет. Холл не показывает себя таким игроком. А кто еще в принципе способен? Марун?

«Коннор, ну смотри: выходишь в четвертом звене и рубишься», – вот так должны выглядеть советы?

В итоге Бедард выглядит именно что потерянным – посмотрите его недавнюю встречу с Мичковым, и вы увидите разницу: бойкий русский пацан цепляется за каждый эпизод с шайбой, а канадский гений катается в ожидании паса и заканчивает атаки простыми бросками.

В этом составе Бедарду не у кого учиться. Не от кого перенимать опыт. И не с кем играть. Это прям полнейшая... ну, тут лучше объяснит тот же Марун.

И ладно, если бы эту цену «Чикаго» заплатил за выросшие амбиции и какой-то прогресс в таблице. Прогрессом – мы с этого начинали – не пахнет. Его не видно даже на горизонте.

На горизонте только четыре года контракта у Бертуцци, 3 года у Терявяйнена, два – у Михеева.

Молодой и перспективной командой эти «Блэкхокс» смотрелись симпатичнее – и этот формат гораздо лучше подходил их текущему статусу.

Есть ощущение, что за большим летним набором последует большая – огромная – весенняя распродажа.

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Фото: AP /Matt Slocum, David Zalubowski, Erin Hooley, George Walker IV