«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20
«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20.
Команда под руководством Дина Эвасона обыграла «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.
Клуб из Огайо идет на 8-м месте в лиге по числу заброшенных шайб (83 – без учета решающих буллитов, 3,61 в среднем за игру).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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