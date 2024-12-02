«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20.

Команда под руководством Дина Эвасона обыграла «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.

Клуб из Огайо идет на 8-м месте в лиге по числу заброшенных шайб (83 – без учета решающих буллитов, 3,61 в среднем за игру).