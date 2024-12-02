Ротенберг выложил видео с лакросс-голом: «С Днем хоккея»
Роман Ротенберг выложил видео со своим голом в стиле лакросс.
«С Днем хоккея», – подписал ролик главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. Он отмечается 1 декабря.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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