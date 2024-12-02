Ротенберг выложил видео с лакросс-голом: «С Днем хоккея»

Роман Ротенберг выложил видео со своим голом в стиле лакросс.

«С Днем хоккея», – подписал ролик главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. Он отмечается 1 декабря.