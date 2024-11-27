Рашевский о первом шатауте Миски в КХЛ: «Утер нос всем хейтерам. Надеюсь, к нему изменится мнение со стороны публики. Он – классный вратарь»

Дмитрий Рашевский оценил первый шатаут Хантера Миски в КХЛ.

Вратарь «Динамо» отразил 30 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива » (3:0).

– Соперник – лидер регулярки. Какие эмоции вызывает такая уверенная победа?

– Победа против такого сильного соперника, который находится на вершине таблицы, вдвойне приятнее. Мы все безумно рады.

Конечно, у нас есть нюансы, которые нам нужно исправить, но, в целом, была очень состоятельная игра. У нас практически не было брака.

– Многие считают, что «Локомотив» – самая обороняющаяся команда лиги. Согласен?

– Я бы так не сказал. У них есть мастера и исполнители. Они могут много забивать и мало пропускать.

– У Миски первый «сухарь» в КХЛ и «Динамо». Можно ли сказать, что он смог ответить всем своим хейтерам?

– Он отстоял «на ноль» и утер нос всем хейтерам. Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики.

Он – классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах, – сказал нападающий «Динамо » Дмитрий Рашевский .