Рашевский о первом шатауте Миски в КХЛ: «Утер нос всем хейтерам. Надеюсь, к нему изменится мнение со стороны публики. Он – классный вратарь»
Вратарь «Динамо» отразил 30 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).
– Соперник – лидер регулярки. Какие эмоции вызывает такая уверенная победа?
– Победа против такого сильного соперника, который находится на вершине таблицы, вдвойне приятнее. Мы все безумно рады.
Конечно, у нас есть нюансы, которые нам нужно исправить, но, в целом, была очень состоятельная игра. У нас практически не было брака.
– Многие считают, что «Локомотив» – самая обороняющаяся команда лиги. Согласен?
– Я бы так не сказал. У них есть мастера и исполнители. Они могут много забивать и мало пропускать.
– У Миски первый «сухарь» в КХЛ и «Динамо». Можно ли сказать, что он смог ответить всем своим хейтерам?
– Он отстоял «на ноль» и утер нос всем хейтерам. Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики.
Он – классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
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