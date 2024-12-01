Селебрини – лучший новичок НХЛ в ноябре. У 18-летнего форварда «Сан-Хосе» 7+5 в 14 матчах
Макклин Селебрини признан лучшим новичком в НХЛ по итогам ноября.
На счету первого номера драфта НХЛ-2024 12 (7+5) очков в 14 играх месяца.
Конкурентами Селебрини за звание лучшего новичка месяца были вратарь «Калгари» Дастин Вульф, форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, нападающий «Шаркс» Уилл Смит, форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков и нападающий «Флориды» Маки Самоскевич.
Всего 18-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 14 (8+6) баллов в 15 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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