Селебрини впервые набрал три очка за матч в НХЛ – 2+1 и 1-я звезда против «Кингс». У форварда Сан-Хосе 10 баллов в 12 играх сезона

Макклин Селебрини впервые набрал три очка за матч в НХЛ.

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» (7:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

18-летний форвард «Шаркс» Макклин Селебрини оформил дубль и сделал результативную передачу, став первой звездой встречи.

Канадец также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 20:08 (5:15 – в большинстве).

Первый номер драфта НХЛ-2024 в первый раз набрал три очка в матче НХЛ. Прежде ему удавалось три раза набрать по два очка за матч.

В этом сезоне Селебрини набрал 10 (6+4) очков в 12 матчах чемпионата.