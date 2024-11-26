Селебрини впервые набрал три очка за матч в НХЛ – 2+1 и 1-я звезда против «Кингс». У форварда Сан-Хосе 10 баллов в 12 играх сезона
Макклин Селебрини впервые набрал три очка за матч в НХЛ.
«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» (7:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
18-летний форвард «Шаркс» Макклин Селебрини оформил дубль и сделал результативную передачу, став первой звездой встречи.
Канадец также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 20:08 (5:15 – в большинстве).
Первый номер драфта НХЛ-2024 в первый раз набрал три очка в матче НХЛ. Прежде ему удавалось три раза набрать по два очка за матч.
В этом сезоне Селебрини набрал 10 (6+4) очков в 12 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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