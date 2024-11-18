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Станковен – главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ, Мичков – 2-й, Цыплаков – 6-й

Логан Станковен – главный претендент на приз лучшему новичку НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Колдер Трофи» – приз, который вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионате.

Каждый из 15 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Больше всех баллов набрал 21-летний форвард «Далласа» Логан Станковен – 72 при 12 первых местах.

Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров среди новичков с 14 (4+10) очками в 16 играх. Канадец провел 24 матча в прошлой регулярке, но этого числа недостаточно, чтобы перестать считаться новичком в текущем сезоне (нужно провести 26+ матчей в предыдущем сезоне, либо по 6+ в двух предыдущих). 

Второе место занял 19-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (51 балл, 1 первое место) – лидер гонки бомбардиров среди новичков с 15 (6+9) очками в 16 играх. 

В топ-5 вошли 20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (32 балла), 23-летний вратарь «Калгари» Дастин Вульф (23, 2 первых места) и 18-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (20). 

Также были упомянуты 26-летний форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков (16), 21-летний форвард «Каролины» Джексон Блэйк (8) и 24-летний вратарь «Колорадо» Юстус Аннунен (3). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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