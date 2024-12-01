«Авангард» нанес 7 бросков в створ за два периода игры с «Северсталью». Омичи ведут 2:1

«Авангард» нанес 7 бросков в створ за два периода игры с «Северсталью».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Омске, хозяева ведут со счетом 2:1.

Перед началом третьего периода «Авангард » уступает сопернику по броскам (7:29), проигрывает по вбрасываниям (10 против 22) и по времени в атаке (05:04 против 14:43).

Омичи забросили две шайбы за первые 12 минут матча, «Северсталь » отыграла один гол на 13-й минуте.

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